Минздрав: доставленные из Челябинска в РДКБ дети перенесли дорогу удовлетворительно

Фото: МЧС России

Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве после нападения в школе Челябинска, перенесли транспортировку удовлетворительно. Об этом сообщает Минздрав России в телеграм-канале.

"Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, и получат весь комплекс необходимого лечения", – указано в сообщении.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, были госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ.

По его словам, сразу при их поступлении был проведен комплекс клинико-лабораторных исследований, в том числе компьютерная томография. Прометной уточнил, что на данный момент их состояние стабильно тяжелое, вопрос о тактике дальнейшего лечения будет решен по завершению обследований.

Еще один пострадавший ребенок, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре "Кораблик" Минздрава России.

16 сентября 13-летний ученик челябинской школы № 68 напал на своих одноклассников, вооружившись молотком, ножом и муляжом пистолета. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик в возрасте 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Персонал образовательного учреждения вызвал наряд Росгвардии, который смог задержать ученика. После произошедшего следствие завело дело по статьям "Организация убийства" и "Халатность".

