РИА Новости: напавший на школу в Челябинске страдает расстройством личности

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Подросток, напавший с молотком на учеников школы в Челябинске, страдает расстройством личности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Мальчик с рождения до 10 лет состоял на учете у невролога из-за врожденной патологии, которая была связана с нарушением мозговой деятельности. С 2016 года он состоял на учете с диагнозом "органическое шизофреноподобное расстройство личности".

Сейчас подросток находится в областной психоневрологической больнице.

16 сентября, во время первого урока, 13-летний учащийся школы № 68 Челябинска напал на своих одноклассников, вооружившись молотком и ножом. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который смог задержать ученика. После ЧП были возбуждены уголовные дела по статьям 33, 105 УК РФ ("Организация убийства") и 293 УК РФ ("Халатность").