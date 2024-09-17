Минобрнауки Челябинской области: напавший на детей школьник не состоял на учете в ПДН

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Челябинской области"

Напавший на детей и учителя челябинский школьник не был на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области, добавив, что школа № 68 после ЧП работает в штатном режиме.

Информацию о том, что челябинский подросток состоял на учете в ПДН, распространила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. При этом уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова предположила, что причиной ЧП, произошедшего в челябинской школе, мог стать новый суицидальный квест.

В связи с этим депутат и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предложил в беседе с RT улучшить контроль за созданием и проведением квестов. Он рассказал, что подобные игры распространены уже в соцсетях и могут носить анонимный и суицидальный характер.

"Важно понимать, что многие квесты могут содержать элементы, способные оказать негативное влияние на психическое здоровье подростков", – отметил он, добавив, что мониторить потенциально опасные сценарии и элементы насилия должны органы контроля.

Кроме того, в качестве другой меры по усилению контроля за квестами он предложил ввести обязательную сертификацию квестов, которая позволит оценить возможные риски перед запуском данной игры. Также это поможет систематизировать процесс создания квестов, обеспечивая соблюдение их организаторами требований к безопасности.

При этом Чаплин считает, что по аналогии с фильмами необходимо ввести четкое возрастное ограничение для участия детей в подобных квестах и предоставлять родителям информацию о содержании подобных игр и возможных рисках.

"Дети младшего возраста не должны иметь доступ к квестам с элементами, которые могут быть им не по силам эмоционально или психологически", – подытожил депутат.

16 сентября в школе № 68 в Челябинске 13-летний ученик с молотком напал на других школьников. В результате пострадали две девочки, мальчик и учитель.

Напавшего задержали. По факту инцидента СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

В региональной прокуратуре заявили, что, помимо молотка, задержанный имел при себе муляж пистолета. Кроме того, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

