Львова-Белова заявила, что причиной ЧП в челябинской школе мог стать суицидальный квест

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Вероятной причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест, заявила уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, сейчас уполномоченные органы в этом разбираются. Львова-Белова подчеркнула важность блокировки негативного и деструктивного контента.

Утром 16 сентября в школе № 68 в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников. В результате действий 13-летнего мальчика пострадали две девочки, мальчик и учитель.

Напавшего задержали. По факту инцидента СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

По данным региональной прокуратуры, помимо молотка, задержанный имел при себе муляж пистолета. В свою очередь, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

Позже одна из учительниц, которая пыталась помешать нападавшему и защитить детей, рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов.

После нападения на школу в реанимации оставались двое детей. Они оба находятся в сознании. Их уже перевели из реанимации в нейрохирургию и теперь планируют отправить на лечение в Москву.