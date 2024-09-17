Пострадавшие при нападении в школе Челябинска дети будут направлены на лечение в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детей, которые пострадали в результате нападения на одну из школ Челябинска, спецбортом перевезут в Москву 17 сентября. Пациентов будут сопровождать родители, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

При этом ведомство продолжает работать с врачами больницы, где были приняты пострадавшие дети. Специалисты провели повторные консультации с ведущими медиками России. К настоящему моменту детей перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Они получают всю медицинскую помощь согласно рекомендациям.

"Состояние детей стабильное, в связи с чем принято решение начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений", – пояснили в Минздраве.

16 сентября в школе № 68 в Челябинске 13-летний ученик с молотком напал на других школьников. В результате его действий пострадали две девочки, мальчик и учитель.

Напавшего задержали. По факту инцидента СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

В региональной прокуратуре заявили, что, помимо молотка, задержанный имел при себе муляж пистолета. Кроме того, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

Позже одна из учительниц, которая пыталась помешать нападавшему и защитить детей, рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов.

