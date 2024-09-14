В Москве начался патриотический марафон о подвигах защитников столицы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Патриотический марафон, посвященный подвигам столичных защитников, стартовал в Москве. Для молодежи подготовили квесты по музеям, экскурсии и встречи с героями России, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Любовь к Родине – это то, что объединяет все поколения нашей большой страны. Новый марафон патриотических мероприятий позволит жителям города еще раз прикоснуться к важным моментам истории нашего государства, вместе с друзьями или всей семьей принять участие в квестах по городским музеям, а также пообщаться с героями нашего времени", – подчеркнула председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Церемония открытия марафона прошла 13 сентября в Государственном музее обороны Москвы. Там для гостей организовали квест и диалог о сохранении исторической памяти. С активистами проекта "Город героев Москва" встречу провел полковник гвардии запаса Минобороны РФ, Герой РФ Вячеслав Сивко и участник спецоперации, капитан воздушно-десантных войск Иван Бондюков.

В рамках марафона планируется провести исторические квесты по музею "Бородинская битва", Музею космонавтики, Музею истории ГУЛАГа, музейному объединению "Музей Москвы" и Государственному музею обороны Москвы.

Участники также смогут поучаствовать в автобусных экскурсиях по Тверской улице и Арбату, Кремлевской набережной и Кутузовскому проспекту. В конце маршрута им предложат посетить один из исторических музеев столицы. Мероприятия пройдут 17, 19, 24 и 26 сентября, а также 1 октября.

Более того, в рамках марафона появятся новые патриотические граффити. Один из них будет располагаться в районе дома 121 Волгоградского проспекта. Его посвятят встрече солдата с матерью после победы в Великой Отечественной войне.

В вузах Москвы пройдут встречи с героями России, ветеранами боевых действий и участниками СВО. Студенты смогут пообщаться с ними и задать интересующие их вопросы.

Ранее зампред общественного совета Рязанского района Аркадий Корольков помог обновить военную технику времен СССР, выставленную в сквере имени Федора Полетаева. Там размещены танк Т-80Б, командно-штабная машина на базе БТР-60ПБ, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8ТВ и другое. По словам Королькова, он обратился к специалистам, которые провели необходимые работы, и теперь образцы выглядят как новые.

