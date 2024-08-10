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10 августа, 10:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": холестерин

"Доктор 24. Темы недели": холестерин

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Все думают, что повышенный холестерин опасен, но в каких случаях он может быть полезен? И чем опасен пониженный уровень холестерина? Какие показатели уровня холестерина на самом деле считаются нормой? По каким признакам можно распознать у себя повышенный уровень холестерина? К каким серьезным заболеваниям может привести повышенный холестерин? Какие продукты повышают холестерин, а какие, наоборот, понижают? В каких случаях действительно нужны статины? И можно ли на самом деле понизить его без лекарств?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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