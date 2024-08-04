Столичных новаторов можно увидеть на фотовыставке форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На Цветном бульваре открылась фотовыставка "Технологическое будущее за новаторами Москвы", в рамках которой до конца августа будет представлено около 30 работ изобретателей, являющихся призерами конкурса "Новатор Москвы" и создающих инновационные технологии в различных сферах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Героями фотовыставки стали московские студенты, ученые и предприниматели. Все желающие смогут узнать о новейших технологиях и перспективных разработках, которые позволят улучшить качество жизни людей и изменить будущее города. Проект подготовили в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Конкурс "Новатор Москвы" позволяет выявить лучшие инновационные проекты города для внедрения их в инфраструктуру Москвы. Победители могут получить денежный приз до 1,5 миллиона рублей, который позволит им открыть технологический бизнес, выйти на рынок и создать новые рабочие места.

Участвовать в конкурсе могут ученые, инноваторы и изобретатели с 14 лет – как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. Желающие со своей инновационной идеей будут соревноваться в номинациях "Проект будущего" и могут выиграть 500 тысяч рублей. Для готовящихся к представлению своего продукта на рынке участников существует номинация "Меняющие реальность", в рамках которой главным призом станет один миллион рублей.

Кроме того, для производителей серийной продукции, которая уже нашла покупателя, сделали номинацию "Лидеры инноваций", в которой победитель получит 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ежегодный конкурс мэра "Новатор Москвы" собрал рекордное количество инновационных идей. В этом году на мероприятие зарегистрировались свыше пяти тысяч человек со всей России. Победители и призеры выиграли премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Половина победителей конкурса – студенты.

