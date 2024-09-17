Синоптик Позднякова: московские абрикосы и гортензии могут не пережить зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Засушливая осень может привести к гибели столичных теплолюбивых растений, в том числе груш, гортензий и абрикосов. Об этом сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, подобные растения из-за поверхностной корневой системы могут не пережить суровые морозы зимой. Синоптик посоветовала дачникам обильно поливать подобные растения.

Кроме того, Позднякова рассказала о начале листопада, который происходит преимущественно осенью. Она отметила, что сухая и теплая погода повлияла на сброс листвы тополями, которые первые распускаются весной. Синоптик также уточнила, что благодаря избавлению от листьев деревья не теряют оставшиеся в почве запасы влаги.

"Сухая осень плохо переносится растениями. Листопад у некоторых растений полностью закончится до конца октября – практически тогда, когда появляется снежный покров", – уточнила Позднякова.

Первые заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные, 21 и 22 сентября. Позднякова объясняла, что в выходные дни в столицу и область начнет проникать арктический воздух.

В настоящее время в Москве проходит последняя неделя летнего тепла. В конце недели минимальная температура будет варьироваться от 7 до 12 градусов, а днем она будет подниматься только до 15–20 градусов.

При этом климатическая осень в столице ожидается не раньше октября, а первый снег может выпасть с 14 по 27 октября.

