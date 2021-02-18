Архитектор оценил новый памятник в Благовещенске

В России, похоже, намечается тренд на странные памятники. На этот раз споры вызвала скульптура двух влюбленных, которую установили в городском парке Благовещенска.

В комментариях бронзовые фигуры сравнили со скрепками, а кто-то предположил, что это родственники нашумевшей скульптуры Аленки из Нововоронежа.

Тут же появились и защитники, которые посчитали памятник "Влюбленным" оригинальным и напомнили, что искусство не должно нравиться всем.

Ситуацию прокомментировал архитектор Борис Уборевич-Боровский. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.