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17 июля, 07:30

Общество

В России запустят рейтинг "Сервис-Страна" для оценки ресторанов

В России запустят рейтинг "Сервис-Страна" для оценки ресторанов

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В России для оценки ресторанов появится аналог рейтинга Мишлена – французского туристического путеводителя, который составляет список лучших кулинарных заведений мира.

В российской адаптации появится "Сервис-Страна", которую успешно опробовали в Челябинской области. По словам экспертов из Роскачества, в своей методике они собираются использовать отзывы пользователей, самооценку заведения по нескольким параметрам и проверку авторитетными специалистами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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