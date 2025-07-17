В России запустят рейтинг "Сервис-Страна" для оценки ресторанов

В России для оценки ресторанов появится аналог рейтинга Мишлена – французского туристического путеводителя, который составляет список лучших кулинарных заведений мира.

В российской адаптации появится "Сервис-Страна", которую успешно опробовали в Челябинской области. По словам экспертов из Роскачества, в своей методике они собираются использовать отзывы пользователей, самооценку заведения по нескольким параметрам и проверку авторитетными специалистами.

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