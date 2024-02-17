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17 февраля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественный виноградный сок

Эксперт рассказала, как выбрать качественный виноградный сок

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Эксперт расказала, на что обратить внимание при покупке виноградного сока. Так, по ее словам, в первую очередь следует обратить на фруктовую долю в напитке. В соке она составляет 100%, в нектаре – 25–50%, в морсе – от 15%.

Кроме того, по мнению нутрициолога Элеоноры Овчинниковой, виноградный сок часто разбавляют водой или соками других фруктов для удешевления конечного продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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