Эксперт рассказала, как выбрать качественный виноградный сок

Эксперт расказала, на что обратить внимание при покупке виноградного сока. Так, по ее словам, в первую очередь следует обратить на фруктовую долю в напитке. В соке она составляет 100%, в нектаре – 25–50%, в морсе – от 15%.

Кроме того, по мнению нутрициолога Элеоноры Овчинниковой, виноградный сок часто разбавляют водой или соками других фруктов для удешевления конечного продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.