"Активные граждане" выберут имя амурскому тигру из Московского зоопарка

Фото: ag.mos.ru

Москвичей пригласили выбрать имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. На "Активном гражданине" пользователям предстоит отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар, Восток, передает портал мэра и правительства столицы.

Также участники проекта смогут предложить свой вариант. Все имена связаны с местами обитания и образом жизни этих редких хищников.

"Так, клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку: тигр прибыл в столицу из Хабаровского края, расположенного на Дальнем Востоке. Вариант Амур предложили в честь подвида этого животного. Кроме того, похожим именем зовут еще одну обитательницу зоопарка – тигрицу Амуру", – говорится в сообщении.

В свою очередь, имя Орион связано с охотником-великаном из древнегреческой мифологии, оно передает мощь и силу животного.

В ноябре прошлого года Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском, принял травмированного амурского тигра. После полученной травмы лапы зверь не мог охотиться и добывать пищу.

В Московском зоопарке его поселили по соседству с тигрицей Амурой, которую тоже спасли на Дальнем Востоке. Они уже познакомились через ограждение и привыкают друг к другу.

"Активные граждане" выбрали имена уже 14 животным, среди них: панда Катюша из Московского зоопарка, малышка альпака с "Городской фермы" на ВДНХ по кличке Шоколадка, а также азиатские выдры из "Москвариума", которых назвали Гоша и Глаша.

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