Более 10 млн руб штрафов выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19

Более 900 граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данные о сдаче теста на коронавирус, оштрафовали с августа 2020 года. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 909 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 764 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Тест на коронавирус туристы должны пройти в течение трех дней с момента прибытия.