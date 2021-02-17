Жители района Северное Тушино поблагодарили дворника за работу

Телеканал Москва 24 запустил акцию "Ребята с нашего двора". Телезрителей попросили делиться кадрами дворников и всех, кто убирает снег и работает на улице в такой мороз. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жители района Северное Тушино показали, как дворник откапывает местные парковки. Москвичи пишут, что он вовсю работает уже несколько дней. Некоторые жильцы сумели сами вызволить свои машины из сугробов, но в большинстве случаев помог дворник. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.