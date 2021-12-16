Капитальный ремонт российских школ обсудили на родительском онлайн-форуме

Капитальный ремонт школ по всей стране обсудили на первом всероссийском родительском форуме. В онлайн-режиме к дискуссии подключились около тысячи участников из разных регионов. Это активные родители, которые вошли в региональные рабочие группы.

По специальной программе только за 2022 год планируется обновить 1,5 тысячи учебных заведений. Всего же в списке на капремонт их более 7 тысяч. В форуме приняли участие "Российское движение школьников", "Национальная Родительская Ассоциация", а также руководство Минпросвещения и представители "Единой России".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.