В Сети появился очередной ролик на тему захоронения Ленина

В Сети появился очередной ролик на тему захоронения Владимира Ленина. В нем жителям и гостям столицы предложили прогуляться по кладбищу.

Видео распространил проект "Невыносимое выносимо". Озвучил его Максим Виторган.

Серия роликов началась с новогодней истории про расстрельные приказы Ленина. Есть и другие эпизоды: в них отметились Чулпан Хаматова, Лолита, Александр Гудков и другие звезды.

Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, 63% опрошенных россиян выступали за вынос тела вождя из Мавзолея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.