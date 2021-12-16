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Общество

12:15

В Москве выявлено 3 322 новых случая коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выявлено 3 322 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки были госпитализированы 760 человек, на ИВЛ находятся 539 пациентов. Вылечились от коронавируса за это время еще 3 040 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 825 126. В столице скончались 85 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

Всего в России за последние сутки подтвердили 28 486 случаев коронавируса. В 2 089 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Туве, Удмуртии и на Алтае.

В столичных медучреждениях ожидается наплыв переболевших COVID-19 бессимптомно

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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