Знаменитой собаке с теплой остановки в Сургуте нашли новых хозяев в Москве

Пес, который жил на остановке в Сургуте, нашел дом. Новая хозяйка скоро заберет его в Москву, пока же он находится в центре временной передержки.

Видео с собакой стали появляться в начале декабря, а спустя некоторое время пес стал любимцем соцсетей. Остановку он выбрал потому что там лавочка с подогревом: на ней собака и лежала почти все время.

Прохожие давали животному еду, бесконечно гладили, пес не проявлял никакой агрессии. Несколько раз его прогоняли коммунальщики, но пес всегда возвращался на любимое место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.