Москва 24 рассказала, почему дополнительная строка страховки пропала из платежки

Страховкой придется заниматься отдельно. С декабря в едином платежном документе больше не будет такой строки. Жители уже удивились изменениям и даже обращались за разъяснениям в МФЦ. Однако, ответа не нашлось.

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