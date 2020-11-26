"Спорная территория": "тетрис во дворе"

За одну ночь городская парковка возле дома 10 на улице Костякова превратилась в тротуар – местным жителям пришло множество "писем счастья" со штрафами на три тысячи рублей.

Автомобилисты возмутились, почему их лишили парковочного пространства. В московской административной дорожной инспекции, в свою очередь, заявили, что якобы на том месте паркинга никогда и не было, по документам этот отрезок всегда был пешеходной зоной. Кто в итоге нарушил права и правила? Об этом – в программе "Спорная территория".