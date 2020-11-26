Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:20

В Москве заблокировали станции велопроката

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станции столичного велопроката заблокированы из-за непогоды. Об этом сообщает проект "Велобайк" на страницах в соцсетях.

"Сезон-2020 московского велопроката "Велобайк" близится к завершению! Велосипеды на станциях в данный момент заблокированы из-за погодных условий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сервис велопроката в Москве планируют расширить за пределами ТТК. В Дептрансе отметили, что особое внимание будет уделено спальным районам, а также территориям у станций метро и МЦД и транспортно-пересадочным узлам.

В этом году арендовать велосипед горожане могли в почти 650 пунктах проката. Предполагается, что через год в Москве пользователям будут доступны 748 пунктов проката, на 93 из них горожане смогут арендовать элекровелосипеды.

"Это наш город": москвичи совершили почти 4 млн поездок на прокатных велосипедах

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать