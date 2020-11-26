В Москве заблокировали станции велопроката

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станции столичного велопроката заблокированы из-за непогоды. Об этом сообщает проект "Велобайк" на страницах в соцсетях.

"Сезон-2020 московского велопроката "Велобайк" близится к завершению! Велосипеды на станциях в данный момент заблокированы из-за погодных условий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сервис велопроката в Москве планируют расширить за пределами ТТК. В Дептрансе отметили, что особое внимание будет уделено спальным районам, а также территориям у станций метро и МЦД и транспортно-пересадочным узлам.

В этом году арендовать велосипед горожане могли в почти 650 пунктах проката. Предполагается, что через год в Москве пользователям будут доступны 748 пунктов проката, на 93 из них горожане смогут арендовать элекровелосипеды.