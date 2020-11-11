Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Велосезон в Москве продлится до 30 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Велосезон в этом году продлится до 30 ноября, так что еще можно успеть испытать все новинки", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столице появились восемь новых велостоянкок и две станции проката.

Ранее сообщалось, что сервис велопроката в Москве планируют расширить за пределами ТТК. В Дептрансе отметили, что особое внимание будет уделено спальным районам, а также территориям у станций метро и МЦД и транспортно-пересадочным узлам.

Сейчас арендовать велосипед горожане могут в почти 650 пунктах проката. Предполагается, что через год в Москве пользователям будут доступны 748 пунктов проката, на 93 из них горожане смогут арендовать элекровелосипеды.