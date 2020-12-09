Бизнес-тренинги пройдут онлайн для москвичей старше 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Образовательные курсы для людей старшего возраста по ведению бизнеса стартовали в Москве в режиме онлайн. Они входят в пилотную программу "Бизнес-уик-энд. 50+", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в рамках программы обучение будут курировать специалисты, среди которых бизнес-тренер Александр Гриценко, налоговый юрист Лора Безгинова, кандидат экономических наук старший преподаватель Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Аракся Миракян.

"Наставники расскажут все о запуске своего дела – от идеи стартапа до работы с документами. На тренинги уже зарегистрировались более 700 человек", – отметил Фурсин.

Он подчеркнул, что во время прохождения курса участникам расскажут, как определить свою нишу на рынке, сформировать бизнес-модель, получить поддержку от города. Обучение будет проходить в течение выходных дней в формате вебинаров.

Всем участникам предстоит выполнить домашнее задание после двухдневного курса, а именно придумать стартап-проект. Свои наработки учащиеся представят на итоговой встрече, где смогут получить комментарии экспертов. В дальнейшем выпускники также смогут обращаться к наставникам при определенных трудностях.

Два курса состоятся уже в этом году. Они пройдут с 12 по 13 декабря и с 19 по 20 декабря. Регистрация доступна на сайте. Решение о проведении "Бизнес-уик-энд. 50+" в следующем году будет принято на основании популярности программы.

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