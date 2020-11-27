Член СФ Инна Святенко: финансирование "Московского долголетия" сохранится в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Программу "Московское долголетие" в следующем году планируют профинансировать в полном объеме. Об этом Агентству "Москва" заявила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента, председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко.
"Программа "Московское долголетие", стартовавшая в 2018 году, стала одним из самых успешных в новейшей истории социальных инициатив не только в Москве, но и во всей России. Она аккумулирует в себе опыт работы с гражданами старшего возраста, создания дружественной для них среды: душевность, искренний человеческий подход, ориентацию на запросы и потребности людей", – сообщила член Совета Федерации.
По словам Святенко, в других российских регионах, на федеральном уровне, а также за рубежом активно изучают опыт столицы. Подобного плана программы мало где стартовали, обращает внимание она.
Как подчеркивает член СФ, число участников московской программы продолжает увеличиваться каждый месяц.
"Так, совсем недавно к традиционному набору из спортивных, театральных, танцевальных и образовательных секций добавились литературные мастерские. Настоящий бум переживают кулинарные семинары и мастер-классы в рамках проекта", – говорит Святенко.
Сенатор напомнила, что из-за пандемии занятия "Московского долголетия" были перенесены в онлайн. При этом занятия продолжаются в полном объеме.
В бюджете города на проект "Московское долголетие" в 2021 году предусматривается 2,5 миллиарда рублей. "В новом году проект будет развиваться и количественно, и качественно – уже сейчас идет подготовка новых занятий, новых площадок, где можно будет заниматься в очном формате", – добавила Святенко. Она пояснила, что Москва делает все возможное для сохранения масштабов работы с пожилыми людьми, придавая также новые импульсы развития.
Святенко отметила, что этом году средства пойдут не только на продолжение занятий, а также и на развитие самой инфраструктуры проекта. Планируется купить новое оборудование для занятий и площадок.
Ранее депутаты Московской городской думы приняли проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Уточнялось, что они готовятся внести свои поправки в ближайшее время.
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