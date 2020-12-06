Более 1,7 тыс человек примут участие в онлайн-фестивале "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участниками творческого фестиваля "Московского долголетия" станут более 1,7 тысячи горожан. В этом году мероприятие пройдет в дистанционном формате, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

Граждане старшего возраста подали около 6,5 тысячи заявок по направлениям, связанным с изобразительным искусством, художественной фотографией, вокальным, музыкально-инструментальным искусством и художественным словом.

Около 700 москвичей старшего возраста прислали свои работы для номинации "Изобразительное искусство". Категория уже поставила рекорд: 60-летняя художница Ольга Пеганова прислала на фестиваль 48 своих работ.

Самой активной организаторы назвали 64-летнюю Надежду Алямовскую, которая решила выступить сразу в 4 категориях. Также женщина помогала оформлять и подавать заявки своим друзьям. Сама Надежда Алямовская отмечает: победа – не главное. Горожанка на своем примере решила показать, что заниматься творчеством можно в любом возрасте.

Самым старшим участником стал Валентин Гуков из Левобережного – ему 92 года. Мужчина представил свои работы для номинации "Художественная фотография". Москвич большую часть жизнь увлекался этим делом, а на пенсии и вовсе основал свою школу и даже написал книгу, посвященную фотографии.

Более 500 заявок поступило организаторам по категориям "Вокальное искусство" и "Музыкально-инструментальное искусство". Для номинации "Художественное слово" прислали около 300 заявок.

Многие участники открыли в себе творческие способности совсем недавно: например, художественные таланты Сергей Евстафьев и Ольга Молодых обнаружили у себя благодаря "Московскому долголетию".

Ранее стало известно, что онлайн-занятия "Московского долголетия" посещают более 65 тысяч человек. Для москвичей открыты почти 2,5 тысячи онлайн-групп более чем по 30 направлениям.