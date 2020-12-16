Эксперты рассказали, как избежать долгов по ЖКУ в новом году

31 декабря в России заканчивается мораторий на взыскание штрафов или пеней за неуплату ЖКУ. По данным СМИ, это может стать причиной того, что должникам по коммунальным услугам с нового года могут начислить денежные санкции на все непогашенные платежки в 2020 году. По словам экспертов, такая вероятность существует, потому что при введении отсрочки в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила ее отмены. Рассказываем, что нужно успеть сделать до нового года, чтобы избежать проблем с коммунальщиками.

В новый год со старыми долгами?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021-го в России действует запрет на взыскание штрафов или пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Также в эти сроки был введен мораторий на проверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение коммунальных услуг за долги. Но, по сообщениям в СМИ, с 1 января россиянам могут начислить пени за неуплату ЖКУ за 2020 год. Дело в том, что в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила отмены моратория.

В связи с этим НП "ЖКХ Контроль" направило письмо главе Минстроя России Иреку Файзуллину с тем, чтобы ведомство внесло изменения в действующие документы. В обращении активисты также предлагают определить случаи, при которых истекший срок поверки счетчиков начиная с нового года не приведет к начислению платы за коммунальные услуги по нормативу с использованием повышающего коэффициента.

Эту инициативу уже поддержал первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. По его мнению, с вопросом о прекращении моратория стоит разобраться и внести ясность для граждан.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагал Минстрою продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за долги по ЖКУ и взносов на капремонт до середины 2021 года. В своем обращении он заметил, что угроза коронавируса, из-за которой ранее ввели послабления, сохранится и в следующем году, поэтому запрет на взыскание необходимо продлить.



В 2021 году также вырастут тарифы на ЖКУ. В среднем размер оплаты за коммуналку увеличится на 4%. Повышение произойдет 1 июля. Индексация тарифов произойдет из-за инфляции, колебаний цен на топливном рынке, необходимости проводить ремонт инфраструктуры и выплачивать заработную плату работникам. В столице обещают рост тарифов на уровне ниже инфляции.

Платить или не платить?

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал Москве 24, что мораторий является достаточно спорной мерой поддержки. По его словам, часто отмена пеней лишь расхолаживает злостных неплательщиков.

"Как правило, злостные неплательщики – люди небедные, и часто это не единственное их жилье. Тем самым им дается возможность не оплачивать ЖКУ без негативных последствий, хотя, по сути, таким должникам помощь не нужна. А те граждане, которые нуждаются в поддержке – пожилые, пенсионеры, многодетные семьи, одиноко проживающие граждане, – они, как правило, платят вне зависимости от того, начисляется пеня или нет. Они люди добросовестные и стараются при первой возможности оплачивать счета", – пояснил эксперт.



Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Лучше продлить мораторий на отключение услуг при наличии задолженности больше двух месяцев. Чтобы нельзя было отключать малоимущие слои населения от ЖКУ. Эта мера в отношении льготных категорий граждан была бы оправданна.

При этом собеседник Москвы 24 заверил, что никакие пени за 2020 год граждане не должны будут оплачивать, так как эта мера поддержки не может иметь обратной силы.

"Людям можно не переживать, в обществе лишь нагнетают обстановку. Начислять пени за 2020 год в любом случае не будут. Речь идет о том, чтобы отменить мораторий с 2021 года по долгам, которые образуются только в следующем году", – пояснил Крохин.

Для того чтобы точно не получить никаких штрафных санкций, эксперт посоветовал вовремя оплачивать все долги по ЖКУ, а в случае невозможности погасить всю сумму сразу попросить управляющую компанию о рассрочке.

Фото: Москва 24/Роман Балаев

"Гражданин может написать обращение в свою УК, ссылаясь на обстоятельства, которые вынуждают его иметь просрочку. Добросовестная организация всегда идет навстречу. Вполне распространенная мера – это рассрочка от полугода до года. Должнику назначается определенная часть суммы в месяц, и при этом он обязан погашать текущие платежи. На практике 90 процентов человек, которые берут рассрочку, график платежей не нарушают", – подчеркнул он.

Юрист и эксперт в области ТСЖ и ЖКХ Ольга Перминова уверена, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и непростым положением некоторых слоев населения правительство, скорее всего, продлит мораторий. При этом если его и отменят, то управляющие компании несильно будут заинтересованы во взыскании пеней за 2021 год.

"Управляющие компании будут взыскивать задолженности, которые они делают по судебным приказам, но относительно пеней не уверена, что они будут взыскивать. У них своих проблем более чем достаточно", – пояснила собеседница Москвы 24.

Юрист посоветовала тем людям, которые сейчас потеряли работу или им снизили зарплату, обратиться в государственные центры жилищных субсидий, чтобы можно было уменьшить размер долга.



Ольга Перминова юрист, эксперт в области ТСЖ и ЖКХ Надо написать заявление на возмещение оплаты за ЖКХ, а также представить справку о том, что доходы упали. Некоторые просто не хотят с этим заморачиваться. Поэтому нужно узнать, какие льготы и субсидии можно получить, и ими пользоваться.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин также добавил, что в столице право на субсидию могут получить жители, если их затраты на коммуналку превышают 10 процентов от доходов, в других регионах этот уровень составляет порядка 20 процентов.