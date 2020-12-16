Россиян могут заставить платить штрафы по ЖКХ за весь 2020 год – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С 1 января россиянам могут начислить пени за неуплату ЖКУ за 2020 год, сообщает газета "Известия".
С 6 апреля 2020 до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также был введен мораторий на проверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.
В связи с этим появились вопросы, как будут начисляться пени и проверятся счетчики после отмены ограничений. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в данном вопросе необходимо разобраться и внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.
"На мой взгляд, после 1 января пени будут начислять за долги, имеющиеся на начало 2021-го. Штрафы не должны начисляться за прошлый год. При наличии 1 января 2021 года непогашенных долгов по оплате коммунальных услуг отсчет сроков должен начаться с 1 января 2021-го", – высказал мнение замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный предложил Минстрою продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. В своем обращении он заметил, что угроза коронавируса, из-за которой ранее ввели послабления, сохранится и в следующем году, поэтому, считает парламентарий, мораторий надо продлить.
"Жизнь в большом городе": "коммунальные долги"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: