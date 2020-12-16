Россиян могут заставить платить штрафы по ЖКХ за весь 2020 год – СМИ

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С 1 января россиянам могут начислить пени за неуплату ЖКУ за 2020 год, сообщает газета "Известия".

С 6 апреля 2020 до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также был введен мораторий на проверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

В связи с этим появились вопросы, как будут начисляться пени и проверятся счетчики после отмены ограничений. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в данном вопросе необходимо разобраться и внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.

"На мой взгляд, после 1 января пени будут начислять за долги, имеющиеся на начало 2021-го. Штрафы не должны начисляться за прошлый год. При наличии 1 января 2021 года непогашенных долгов по оплате коммунальных услуг отсчет сроков должен начаться с 1 января 2021-го", – высказал мнение замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный предложил Минстрою продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. В своем обращении он заметил, что угроза коронавируса, из-за которой ранее ввели послабления, сохранится и в следующем году, поэтому, считает парламентарий, мораторий надо продлить.

