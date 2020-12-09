Депутат МГД Козлов: в бюджете Москвы заложено почти 22 млрд руб субсидий по оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бюджет Москвы на 2021 год предусматривает выплату субсидий на сумму около 22 миллиардов рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг нуждающимся гражданам. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Почти 22 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете столицы на 2021 год на выплаты субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг нуждающимся гражданам. Москва – единственный регион, где помогают жителям, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи. В других субъектах порог выше: помощь оказывается, если расходы превышают от 14% до 22%. Сегодня субсидиями в Москве пользуются около 4 миллионов москвичей – как собственники квартир, так и те, кто живет по договорам социального найма или является членом ЖСК", – передает слова Козлова Агентство "Москва".

Он пояснил, что для того, чтобы определить, положена ли вам субсидия, необходимо рассчитать средний семейный доход за последние полгода и сравнить его с максимальным показателем для вашего состава семьи на сайте Городского центра жилищных субсидий. Если он ему соответствует, то можно подавать документы: паспорта и справки о доходах всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, а также реквизиты банковского счета для начисления субсидии.

"С 1 января 2021 года для получения субсидий по оплате ЖКУ гражданам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности. Заявление может быть подано в центрах госуслуг "Мои документы", на официальном сайте мэра, а жители ТиНАО могут подать заявление через районные отделы городского центра жилищных субсидий или по электронной почте lgota@subsident.ru. Решение будет принято в течение 10 дней", – объяснил депутат.

Он также напомнил, что право на субсидию необходимо подтверждать каждые шесть месяцев, но в 2020 году москвичи, срок предоставления субсидии которых истекает в период с 1 октября до 31 декабря, могут не подавать заявления и документы. Им начислят средства в прежнем размере на последующие шесть месяцев.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева заявила, что новый городской бюджет имеет четкую социальную направленность. Она отметила, что в бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов предусмотрены выплаты и пособия для семей с детьми, пенсионеров и иных льготных категорий населения.