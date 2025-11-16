Форма поиска по сайту

16 ноября, 10:15

Общество

Потепление до 6 градусов тепла ожидается в Москве 17 ноября

Москвичей ожидает потепление 17 ноября. Дневная температура поднимется до 1–6 градусов тепла. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, изменение циркуляции воздушных масс приведет к повышению температуры, хотя ночью сохранятся слабые заморозки.

По предварительным прогнозам, теплая погода продержится и во вторник, однако в последующие дни синоптическая ситуация вновь изменится. Автомобилистам рекомендуют сохранять бдительность из-за возможной гололедицы в утренние часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

