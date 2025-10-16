Акция "Экоелка" стартовала в Москве, сообщили в Росприроднадзоре.

Ежегодно участникам предлагают создавать экологичные поделки, а потом наряжать ими главную экоелку страны.

Все желающие смогут сделать новогоднюю игрушку из использованного пластика до 1 декабря и отправить ее на почту премии. Самые интересные украшения появятся на елке в Московском зоопарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.