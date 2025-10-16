16 октября, 07:45Общество
Акция "Экоелка" стартовала в Москве
Акция "Экоелка" стартовала в Москве, сообщили в Росприроднадзоре.
Ежегодно участникам предлагают создавать экологичные поделки, а потом наряжать ими главную экоелку страны.
Все желающие смогут сделать новогоднюю игрушку из использованного пластика до 1 декабря и отправить ее на почту премии. Самые интересные украшения появятся на елке в Московском зоопарке.
