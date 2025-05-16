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16 мая, 15:30

Безопасность

Авиация МЧС России отметила 30-летие в подмосковном Жуковском

Авиация МЧС России отметила 30-летие в подмосковном Жуковском

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В Жуковском прошло торжественное мероприятие в честь 30-летия авиации МЧС России. В праздничной программе приняли участие около 30 воздушных судов. С трибуны прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто каждый день рискует жизнью, чтобы спасти других.

Министр Александр Куренков отметил, что экипажи авиации МЧС – это высококлассные специалисты с тысячами часов налета. С начала года спасатели совершили более 4 тысяч вылетов, спасли 169 человек и доставили 68 тонн гуманитарного груза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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