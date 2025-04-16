Юрист рассказал о штрафах за нарушенные нормы установки летних веранд на Патриарших прудах

Юрист Заур Газаев объяснил, что за неправильно установленные летние веранды рестораторам на Патриарших прудах грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях. Жители района продолжают жаловаться, что тротуары заблокированы столами с веранд.

Ресторатор Сергей Миронов отметил, что в Москве есть соответствующие органы, такие как госинспекция по недвижимости и департамент потребительского рынка, которые могут контролировать ситуацию и устранять нарушения.

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