Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 13:15

Общество

Юрист рассказал о штрафах за нарушенные нормы установки летних веранд на Патриарших прудах

Юрист рассказал о штрафах за нарушенные нормы установки летних веранд на Патриарших прудах

"Атмосфера": 11 градусов тепла ожидается в Москве вечером 16 апреля

В центрах "Московского долголетия" появились новые направления

Первая клубника в этом сезоне начала появляться на московских прилавках

Московский фитнес-клуб закрылся, не вернув деньги клиентам

Клубника появилась на московских рынках и в магазинах

Сергей Собянин выразил соболезнования близким ветерана ВОВ Ивана Слухая

Москвичам напомнили о возможности стать авторами рубрики "Что вообще происходит"

"Проверка": плов

Жители Патриарших прудов пожаловались на летние веранды

Юрист Заур Газаев объяснил, что за неправильно установленные летние веранды рестораторам на Патриарших прудах грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях. Жители района продолжают жаловаться, что тротуары заблокированы столами с веранд.

Ресторатор Сергей Миронов отметил, что в Москве есть соответствующие органы, такие как госинспекция по недвижимости и департамент потребительского рынка, которые могут контролировать ситуацию и устранять нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика