Закрывшийся фитнес-клуб не стал возвращать деньги москвичам

Неожиданно и без предупреждения закрылся фитнес клуб "А9 фитнес" на Большой Семеновской улице в Москве. Владельцы заведения не возвращают деньги своим клиентам. На двери повесили объявление с номером телефона, который оказался недоступным. По их словам, с подобным они уже сталкивались.

Пострадавшие клиенты подписывают петицию за продолжение работы фитнес-клуба. Ее они собираются направить владельцу помещения.

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