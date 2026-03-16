Аномальное тепло сохранится в Москве до конца недели. По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова, 17–19 марта температура будет держаться в пределах плюс 8–12 градусов.

Ночью будет тоже тепло, от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер – слабый южный, осадков не ожидается. Продолжается аномальное тепло на 4–6 градусов выше нормы. Снег тает, но его количество пока все еще выше нормы.

