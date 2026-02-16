Метель и сильный ветер обрушились на Москву из-за циклона "Вивиана"

Метель обрушилась на столицу из-за циклона "Вивиана". Порывы ветра усиливаются до 17 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, действует желтый уровень опасности.

Заместитель главы управы Даниловского района Светлана Савелова сообщила, что уборка дворов идет круглосуточно. Задействованы 1,5 тысячи человек и более 150 единиц техники, включая роторы для обильных снегопадов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.