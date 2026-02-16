Сотрудницу салона красоты в Москве обвинили в краже и уволили, не доплатив зарплату

Бывшая сотрудница одного из московских салонов красоты Виктория Кириллова рассказала, что администрация обвинила ее в пропаже краски и попыталась заставить пройти телеграф. Девушка отказалась, и ее уволили, не доплатив часть зарплаты.

При этом доказательств ее вины руководство не привело. Смотреть записи с камер видеонаблюдения администрация отказалась. С девушки удержали 7 тысяч рублей за пропавшую краску и в качестве аванса за полиграф. По словам специалистов, это является грубейшим нарушением закона.

