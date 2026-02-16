Более трети выпускников вузов в России оказались слишком образованными

Около 35% выпускников российских вузов оказываются избыточно образованными для своих профессий. Такие данные приводит газета "Ведомости" со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

Больше всего выпускников с избыточным образованием работает в сферах с низкими квалификационными требованиями: в гостиничном бизнесе и общепите (64%), торговле (55%), транспорте и хранении (62%), а также в финансах и страховании (59%).

Меньше всего таких сотрудников в образовании (10%), здравоохранении (19%), информации и связи (23%) и науке (23%). Это связано с высокими требованиями к компетенции в этих отраслях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.