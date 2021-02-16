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Общество

16 февраля, 14:45

В Москве занятые в борьбе с COVID-19 медработники получат дополнительные выплаты

общество медицина мэр Москвы видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Медработники ковидных стационаров получат дополнительные выплаты. На это выделили три миллиарда рублей из бюджета Москвы. Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

Врачи получат по 70 тысяч рулей в месяц, средний медперсонал – по 50 тысяч рулей в месяц, а младший – по 30 тысяч рулей в месяц. Также выплаты получат работники скорой помощи: врачи по 50 тысяч рулей в месяц, а средний медперсонал – по 30 тысяч рулей в месяц.

У работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник надбавка составит 70 тысяч рублей в месяц у врачей, а у среднего медперсонала – 50 тысяч рублей в месяц. Дополнительные выплаты предусмотрены и для тех сотрудников, которые непосредственно выполняют исследование грудной клетки.

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