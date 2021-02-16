В Москве занятые в борьбе с COVID-19 медработники получат дополнительные выплаты

Медработники ковидных стационаров получат дополнительные выплаты. На это выделили три миллиарда рублей из бюджета Москвы. Сергей Собянин подписал соответствующее постановление.

Врачи получат по 70 тысяч рулей в месяц, средний медперсонал – по 50 тысяч рулей в месяц, а младший – по 30 тысяч рулей в месяц. Также выплаты получат работники скорой помощи: врачи по 50 тысяч рулей в месяц, а средний медперсонал – по 30 тысяч рулей в месяц.

У работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник надбавка составит 70 тысяч рублей в месяц у врачей, а у среднего медперсонала – 50 тысяч рублей в месяц. Дополнительные выплаты предусмотрены и для тех сотрудников, которые непосредственно выполняют исследование грудной клетки.