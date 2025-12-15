Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 11:45

Общество

Заммэра Ракова подвела итоги социального развития Москвы в 2025 году

Заммэра Ракова подвела итоги социального развития Москвы в 2025 году

"Атмосфера": минус 6 градусов ожидается в Москве вечером 15 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 декабря

Россияне съедят около 1 миллиона тонн мандаринов в 2025 году

Россиянки стали массово отказываться от косметических услуг

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 7 градусов 15 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 15 декабря

Ученые заявили, что каждый сотый россиянин сейчас болеет гриппом или ОРВИ

Эксперты рекомендовали хвойную композицию опрыскивать прохладной водой

Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова подвела итоги работы в социальной сфере за 2025 год и рассказала о планах столицы на будущее. Основное внимание она уделила ключевым направлениям развития города.

Заммэра подробно остановилась на переходе столичного здравоохранения на новый стандарт оказания медицинской помощи. Вместе с тем планируется дальнейшее строительство новых современных больниц, школ и колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика