Заммэра Ракова подвела итоги социального развития Москвы в 2025 году

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова подвела итоги работы в социальной сфере за 2025 год и рассказала о планах столицы на будущее. Основное внимание она уделила ключевым направлениям развития города.

Заммэра подробно остановилась на переходе столичного здравоохранения на новый стандарт оказания медицинской помощи. Вместе с тем планируется дальнейшее строительство новых современных больниц, школ и колледжей.

