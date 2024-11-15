Эксперты предупредили россиянок о возможных последствиях после бритья лица

В России набирает популярность новый бьюти-тренд – бритье лица. Некоторые косметологи предлагают эту услугу, утверждая, что она помогает очистить кожу.

Косметолог Оксана Баланова отмечает, что после процедуры дермопланинга могут возникнуть осложнения, такие как инфицирование раны, воспаление кожи, появление рубцов и пигментных пятен. Дерматовенеролог Марият Мухина добавляет, что волосы срезаются под корень, и вместо пушковых волос на лице может появиться мужская щетина.

Косметологи призывают россиянок не увлекаться новыми бьюти-трендами и быть осторожными с модными процедурами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.