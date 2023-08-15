Эксперты рассказали, как выбрать сыр камамбер

Камамбер иногда называют "королем французских сыров", потому что у него уникальные вкус и аромат. Таким сыром даже вдохновлялись писатели и художники. По одной версии, сам Сальвадор Дали увидел, как плавится камамбер на солнце, а затем изобразил на полотне "Текучие часы".

В России тоже появилось много производителей такого сыра. Как выбрать продукт, максимально приближенный к французскому оригиналу?

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