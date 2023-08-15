Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать сыр камамбер

Эксперты рассказали, как выбрать сыр камамбер

Эксперты заявили, что цены на корм для котов и собак вырастут осенью

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сити" разыграют умную колонку

"Утро": 26 градусов ожидается в столице 15 августа

Жители столицы пожаловались на нашествие ос

Густой туман накрыл часть столичного региона утром 15 августа

"Мой район. Навигатор": более четырех тыс групп открыли в "Московском долголетии"

"Мой район. Навигатор": жара до 30 градусов ожидается в Москве на неделе

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Новости часа: новостройку по программе реновации ввели в Люблине

Камамбер иногда называют "королем французских сыров", потому что у него уникальные вкус и аромат. Таким сыром даже вдохновлялись писатели и художники. По одной версии, сам Сальвадор Дали увидел, как плавится камамбер на солнце, а затем изобразил на полотне "Текучие часы".

В России тоже появилось много производителей такого сыра. Как выбрать продукт, максимально приближенный к французскому оригиналу?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика