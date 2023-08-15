Москвичам рассказали о погоде 15 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Во вторник, 15 августа, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Ранее специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что эта неделя в столице будет теплой. Во второй половине недели в город снова придет жара, воздух прогреется до 32 градусов.

Синоптик подчеркнул, что август станет самым теплым из летних месяцев 2023 года. В среднем температура превышает норму на 3,6 градуса.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 15 августа