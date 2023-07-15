"Актуальный репортаж": Никас Сафронов предложил мальчику написать "Синий круг"

13-летний Влад Синилкин потерял в автомобильной аварии руку и ноги. Однако мальчик не сдается. Он мечтает собрать деньги на новые протезы и попасть в паралимпийскую сборную по плаванию.

Кроме того, ребенок проявил интерес к художественному творчеству. Синилкин занимается под руководством именитого художника Никаса Сафронова.

По словам Сафронова, мальчик может дать ответ Казимиру Малевичу с его "Черным квадратом". Художник предложил мальчику написать "Синий круг". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.