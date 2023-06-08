Второй сезон арт-проекта "Контуры культуры" объявил 15 победителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жюри выбрало 15 лучших эскизов-победителей на втором сезоне арт-проекта "Контуры культуры". Восемь из них украсят интерьеры культурных центров Москвы, а семь – библиотек столицы, передает портал мэра и правительства города.

Авторы эскизов получат все необходимые для работы материалы и гонорар. К этому сезону на участие в проекте было отправлено 525 эскизов от художников из 53 городов России. Среди них – Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень и Санкт-Петербург. Художники представили интересные концепции и прислали работы, выполненные в разных стилях и техниках.

По словам замруководителя департамента культуры Москвы Аки Марзаевой, проект "Контуры культуры" является проводником между творчеством и зрителем, смыслом и его арт-воплощением.

"Второй год подряд художники со всей страны приобщаются к проекту, а стены культурных центров и библиотек становятся холстами для самовыражения и вдохновляющих историй. Победители проводят большую работу: сначала создают эскиз, который, на их взгляд, дополнит, украсит, преобразит интерьер и подчеркнет уникальность культурного пространства, гармонично в него впишется, а затем адаптируют свои работы под конкретные площадки", – поделилась она.

В списке жюри проекта оказались художник и дизайнер Елена Шанович, директор Московской школы современного искусства Михаил Левин, художник, скульптор и перформер Роман Ермаков, арт-директор Московского продюсерского центра, куратор проекта Юлия Юрченко и многие другие. Комиссия рассматривала соответствие тематике и задачам проекта, профессиональность исполнения.

В свою очередь, Юрченко отметила развитие данного проекта. По ее мнению, в этом сезоне повысилось качество представленных эскизов, расширилась география участников. Кроме того, культурные площадки Москвы еще больше заинтересовались в интеграции "Контуров культуры". Такой отклик, уверена она, необходим для развития городских пространств и популяризации современного искусства.

Среди победителей второго сезона проекта числятся художники Игорь Бойко из Санкт-Петербурга, Дарья Смирнова из Александрова, Алексей Риттенберг из Москвы и другие.

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