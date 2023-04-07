Сергунина рассказала, что на портале mos.ru зарегистрировались более 15,4 млн человек

Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru насчитывает почти 15,5 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице высокий уровень цифровизации в самых разных сферах. Жители города хотят, чтобы все полезные сервисы всегда были под рукой, поэтому онлайн-площадки постепенно адаптируют под запросы пользователей, отметила Сергунина.

Например, через компьютер москвичи передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги и записываются в центры "Мои документы". В мобильной версии они просматривают электронную медицинскую карту и контролируют посещение и питание детей в школе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.