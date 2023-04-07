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Сергунина рассказала, что на портале mos.ru зарегистрировались более 15,4 млн человек

Сергунина рассказала, что на портале mos.ru зарегистрировались более 15,4 млн человек

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Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru насчитывает почти 15,5 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице высокий уровень цифровизации в самых разных сферах. Жители города хотят, чтобы все полезные сервисы всегда были под рукой, поэтому онлайн-площадки постепенно адаптируют под запросы пользователей, отметила Сергунина.

Например, через компьютер москвичи передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги и записываются в центры "Мои документы". В мобильной версии они просматривают электронную медицинскую карту и контролируют посещение и питание детей в школе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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