Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили об облачной погоде 15 июля, сообщается на портале "Метеоновости".

"Сегодня погоду в столице сформирует атмосферный фронт, облачная система которого вытянулась в меридиональном направлении, и будет скользить через территорию региона с севера на юг", – отмечают синоптики.

По прогнозу экспертов, в Москве 15 июля ожидается облачная погода с дождями. Синоптики уточнили, что вечером погода прояснится и прекратятся дожди.

Синоптики сообщили, что в столице днем воздух прогреется до плюс 17–19 градусов, в Подмосковье – до плюс 15–20 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается в ночь на 15 июля.

До этого метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждала, что из-за дождей, которые шли в столице на протяжении нескольких дней, в некоторых районах Москвы жители города могут увидеть туман.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на 15 июля из-за тумана



