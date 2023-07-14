Москвичам пообещали теплую погоду в грядущие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В эти выходные, 15–16 июля, погода в столице будет теплее, чем в середине недели, но не жаркой, заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщает RT.

"Комфортная такая погода. Но местами не обойдется без кратковременных дождей", – сказала синоптик.

Она добавила, что из-за выпадения осадков в отдельных районах Москвы по утрам может образовываться туман.

В ночь на 15 июля температура в столице будет в пределах 12–14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–21 градуса, отметила Макарова.

В воскресенье, 16 июля, на улицах столицы будет 23–25 градусов тепла, в Московской области температура будет находиться в пределах 21–26 градусов, резюмировала она.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в этом году июнь установил сразу три мировых рекорда.

По его словам, прошедший месяц стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, также наблюдалось экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике. Июнь превзошел средние температурные показатели последних 30 лет на 0,5 градуса.



Около трети месячной нормы осадков выпало 13 июля в столице