Отправляющиеся служить в войсках по контракту рассказали о своей мотивации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа мужчин, отправившаяся на военную службу по контракту из единого столичного пункта отбора, рассказала о мотивации своего решения. У одного из бойцов уже служат друзья, знакомые и родственники.

При этом собеседник отметил, что принял решение о записи самостоятельно. Он заявил, что того требовала ситуация.

"Кто-то полезен здесь, а кто-то – там", – подчеркнул мужчина.

Еще один будущий контрактник поделился, что хотел уйти на службу в прошлом году, но его держали обстоятельства. Теперь он "созрел". Мужчина добавил, что у него большой боевой опыт, он служил в Дагестане и Чечне в разведподразделениях.

В едином пункте отбора принимают добровольцев из разных регионов страны. Там они могут пройти все необходимые процедуры. Чтобы оформить контракт, нужно принести паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии. На службу из пункта отбора бойцов провожают друзья и родственники.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал функционировать 3 апреля. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее один из пришедших в пункт отбора сообщил, что хочет поддержать военных, которые уже принимают участие в спецоперации, и защитить страну. Другой отметил, что на СВО находятся много его близких друзей, поэтому он тоже решил присоединиться.

Будущие контрактники рассказали о желании служить Родине в зоне СВО