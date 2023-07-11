Будущие контрактники рассказали о желании служить в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мужчины, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что причиной их решения, помимо прочего, стало желание защитить интересы страны.

"Много моих близких друзей служат, я считаю, что должен тоже там быть", – сказал один из будущих контрактников.

Другой пришедший в пункт отбора сообщил, что хочет поддержать военных, которые уже принимают участие в спецоперации, и защитить страну.

Всех желающих поступить на военную службу по контракту в едином пункте отбора проверят медики. Кроме того, с будущими военными проведут собеседование, по результатам которого определят их специальности.



Единый пункт отбора на военную службу по контракту по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, начал функционировать 3 апреля. Информацию о его работе можно получить по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Москве действует чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

До этого один из будущих контрактников рассказал, что его мотивацией к службе в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ стало желание защитить родных, друзей и близких. Другой рассказал, что подобным образом намерен защитить своего ребенка.



Будущие контрактники рассказали, как приняли решение пойти на службу по контракту